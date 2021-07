Lille Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur Lille, Nord « Sentir et ressentir, voyage au pays des odeurs » Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur, le samedi 24 juillet à 15:30

Arès plus d’une année de vie avec les masques et avec la restriction de mouvement, c’est un plaisir de vous inviter à voyager grâce à votre nez ! Une rencontre étonnante avec des parfums des 4 coins de la planète et remplir de bien-être toute personne sensible aux parfums et aux odeurs connues comme inconnues. En seconde moitié d’atelier, vous pourrez confectionner votre parfum et l’emportez avec vous sur le support d’un stick inhalateur pour prolonger l’atelier une fois rentré(e) chez vous.

Inscription sur place en fonction des places disponibles

Atelier autour de l’aromathérapie Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur 17 boulevard Jean Baptiste Lebas Lille Lille-Centre Nord

2021-07-24T15:30:00 2021-07-24T17:30:00

