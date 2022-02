Sentinelles – Jean-François Sivadier Besançon, 5 avril 2022, Besançon.

Sentinelles – Jean-François Sivadier CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz Besançon

2022-04-05 – 2022-04-05 CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz

Besançon Doubs

3 3 EUR Le Boléro de Ravel ou La Truite de Schubert ? Barbara ou Brel ? Grand connaisseur d’opéra, le metteur en scène Jean-François Sivadier, avec Sentinelles, érige le musicien soliste en paradigme de l’artiste et de son rapport au monde.

Sur scène, trois comédiens – et pas de piano. Sur un plateau presque nu, page blanche où se trace le chemin de leurs désirs, les trois acteurs incarnent des pianistes virtuoses soudés à l’adolescence par une amitié intense, même s’ils défendent des positions artistiques aussi radicales qu’inconciliables. L’un recherche et vénère la perfection d’un art tendu vers la beauté et la joie ; le deuxième ne peut concevoir l’engagement musical que s’il est aussi politique ; le troisième entend la musique avant tout comme une expérience intime qui peut très bien se passer de public. En eux combattent chaleur de l’amitié et esprit de compétition, peur de l’humiliation et désir de plaire, enthousiasme du jeu et tentation du renoncement. Par un travail chorégraphique qui exalte la virtuosité des acteurs, Sentinelles donne à voir et à entendre, avec subtilité et humour, l’inlassable dépassement de soi que sous-tend toute quête artistique.

https://www.cdn-besancon.fr/la-saison/sentinelles

