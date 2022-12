Sentinelles des troupeaux Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Catégories d’évènement: Foncine-le-Haut

Jura Foncine-le-Haut Projection du film « Sentinelles des Troupeaux » suivi d’une conférence débat.

Le film dure environ une heure, durée de l’animation d’environ deux heures.

Ce film est une immersion au cœur d'une nature sauvage avec des pratiques pastorales adaptées permettant une cohabitation avec les grands prédateurs

