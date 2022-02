Sentinelle 2022 : communauté de ski de rando Gavarnie-Gèdre, 3 février 2022, Gavarnie-Gèdre.

Sentinelle 2022 : communauté de ski de rando Gavarnie GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

2022-02-03 – 2022-03-07 Gavarnie GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

EUR 500 Règles du jeu:

des skis à 100mm au patin minimum

pas de combinaison moulante ou lycra

une bonne forme physique ( le parcours fait entre 2000m et 3000m de dénivelé positif) dorénavant nous ne mobiliserons plus un guide pour encadrer une personne qui n’est pas au niveau physique et pénalise ainsi tout le reste des Sentinelles.

une petite liste de courses pour accompagner votre lettre de motivation et nous permettra ainsi de nous faire une meilleure idée de votre profile de skieur

être autonome en montagne, savoir se servir de son materiel technique ( la Sentinelle s’adresse à des skieurs passionnés et initiés, nous ne sommes pas un stage de formation de ski de randonnée)

chemise à carreaux, bonnet en laine, lunettes de glacier, quelques bouteilles de derrière les fagots ainsi que quelques amuses-bouches de vos régions respectives sont les bienvenues sans être obligatoire. Bonne humeur, enthousiasme et confraternité durant l’événement sont l’esprits même de la Sentinelle.

Frais de participation : 500€ par personne

Qui offriront :

la participation à l’événement et adhésion à L’Association des Sentinelles

4 nuits en refuge

4 jours entiers de repas

3 jours entiers en montagne sous la supervision des guides

un kit généreux de bienvenue

Il est demandé aux participants d’apporter avec eux leur matériel personnel de sécurité: sac à dos, DVA, pelle, sonde, couverture de survie, baudrier léger de ski, longe, 2 mousquetons de sécurité, piolet et crampons sont obligatoires.

La date de l’événement est fixe avec une fenêtre météo. Les informations concernants l’heure de départ et le parcours seront dévoilés la veille durant le skieurs meeting.

La demande de participation se fera par une lettre manuscrite ou le candidat devra exprimer ses motivations ainsi que la passion qui l’anime.

Envoyez votre lettre à: L’Association des Sentinelles, 6 chemin des souchettes, Les Favrands, 74400 Chamonix, France

La Sentinelle est un événement de ski unique et inédit, imaginé, créé et organisé par l’association des sentinelles, collectif créée par Bruno Compagnet.

https://www.lasentinelle-ski.com/

