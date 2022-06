Sentiments et confessions, 11 juin 2022, .

Sentiments et confessions

2022-06-11 – 2022-06-11

EUR 5 5 30 comédien(ne)s amateur(e)s qui reviennent enfin sur scène pour partager avec vous des moments de théâtre. Ils et elles vous présentent un florilège de scènes tendres, drôles, dures, cyniques… tout ce que nous aimons au théâtre !

La vie humaine avec ses joies et des démons au travers de scènes d’amour et de confessions, de misère humaine et de ridicule de la vie.

Venez partager ces moments de théâtre pour notre plus grand bonheur à tous.

