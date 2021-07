Sentiments en musique Archives nationales – Hôtel de Soubise, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris.

Yiheng Wang, piano

Haydn, Beethoven, Schumann, Takemitsu

La Sonate en la bémol majeur n° 31 de Joseph Haydn, composée entre 1768 et 1770, est caractérisée par des ornements délicats et des appogiatures. L’Adagio est une des plus belles pages pour clavier du compositeur autrichien.

Ludwig van Beethoven compose sa Sonate pour piano n° 26 en mi bémol majeur en 1809 et la dédie à son élève et ami l’archiduc Rodolphe d’Autriche pour commémorer son absence de Vienne durant l’occupation de la ville par les troupes de Napoléon, puis son retour. La sonate possède trois mouvements dont chacun a un titre qui décrit cette expérience : Das Lebewohl (Les Adieux), Abwesenheit (L’Absence) et Das Wiedersehen (Le Retour).

Robert Schumann a à peine trente ans en 1838/1839 quand il rencontre sa chère Clara. Il décide un jour de transcrire ses « humeurs » en inventant la forme humoresque. Il écrira à Clara : « Je suis resté assis à mon piano toute cette semaine, composant écrivant, riant et pleurant tout à la fois, tu trouveras tout cela joliment dépeint dans mon opus 20, la Grande Humoresque qui est déjà sous presse ».

Tōru Takemitsu, compositeur japonais, a écrit Rain Tree Sketch II à la mémoire d’Olivier Messiaen. Cette œuvre, dernière pièce de piano du compositeur, est également une méditation rêveuse sur le flux de la vie.

