Laperche Laperche Laperche, Lot-et-Garonne Sentiers spirituels et patrimoine – de Laperche à Montignac-de-Lauzun Laperche Laperche Catégories d’évènement: Laperche

Lot-et-Garonne

Sentiers spirituels et patrimoine – de Laperche à Montignac-de-Lauzun Laperche, 11 septembre 2021, Laperche. Sentiers spirituels et patrimoine – de Laperche à Montignac-de-Lauzun 2021-09-11 09:45:00 – 2021-09-11

Laperche Lot-et-Garonne Laperche La paroisse propose une marche d’environ 5 kms pour une durée de 1h30 à 2h : un temps convivial, de partage, de méditation de la Parole de Dieu avec eucharistie.

RDV à l’église de Laperche, visite commentée, temps de prière ouvrant la marche, marche avec partage d’Évangile, arrivée à Montignac de Lauzun, visite commentée de l’église et Eucharistie. La matinée se terminera par un repas tiré du sac.

Les personnes ayant des difficultés pour marcher peuvent venir se joindre au groupe en voiture au départ et/ou à l’arrivée.

Proposition de la paroisse St Vincent de Paul en Guyenne ouverte à toutes et à tous. La paroisse propose une marche d’environ 5 kms pour une durée de 1h30 à 2h : un temps convivial, de partage, de méditation de la Parole de Dieu avec eucharistie. Proposition de la paroisse St Vincent de Paul en Guyenne ouverte à toutes et à tous. +33 5 53 93 23 70 La paroisse propose une marche d’environ 5 kms pour une durée de 1h30 à 2h : un temps convivial, de partage, de méditation de la Parole de Dieu avec eucharistie.

RDV à l’église de Laperche, visite commentée, temps de prière ouvrant la marche, marche avec partage d’Évangile, arrivée à Montignac de Lauzun, visite commentée de l’église et Eucharistie. La matinée se terminera par un repas tiré du sac.

Les personnes ayant des difficultés pour marcher peuvent venir se joindre au groupe en voiture au départ et/ou à l’arrivée.

Proposition de la paroisse St Vincent de Paul en Guyenne ouverte à toutes et à tous. ©paroisse-svp47 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Laperche, Lot-et-Garonne Autres Lieu Laperche Adresse Ville Laperche lieuville 44.55299#0.4194