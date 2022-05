Sentiers Plaisir : Une petite histoire dans la grande

2022-07-01 – 2022-07-01 EUR Si le Ban de la Roche est bien connu notamment grâce à la figure emblématique du pasteur Oberlin, le vallon de la Rothaine n’en a pas moins d’atouts. Bertrand et Raphaël vous emmènent à la découverte des secrets d’histoire, de nature, de culture… dans un voyage hors du temps.

RDV : 13h45 gare de Rothau. Départ : 14h Musée des traditions à Neuviller-la-Roche. Retour vers 17h30. Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 6 km. Dénivelé : 280 m +33 3 88 47 18 51 Si le Ban de la Roche est bien connu notamment grâce à la figure emblématique du pasteur Oberlin, le vallon de la Rothaine n’en a pas moins d’atouts. Bertrand et Raphaël vous emmènent à la découverte des secrets d’histoire, de nature, de culture… dans un voyage hors du temps.

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

