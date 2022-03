Sentiers plaisir : Sur les traces du judaïsme dans la vallée de la Bruche Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Sentiers plaisir : Sur les traces du judaïsme dans la vallée de la Bruche Schirmeck, 16 juillet 2022, Schirmeck. Sentiers plaisir : Sur les traces du judaïsme dans la vallée de la Bruche Schirmeck

2022-07-16 – 2022-07-16

Schirmeck Bas-Rhin A travers la ville et les différents monuments de Schirmeck retrouvez la présence de la communauté juive depuis le 19e jusqu’à aujourd’hui : les commerces, les lieux d’habitation et l’histoire de ces familles qui ont laissé des empreintes dans la vallée.

Départ : 15h Office de tourisme de la vallée de la Bruche à Schirmeck. Retour vers 17h

