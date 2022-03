Sentiers Plaisir : Sur les traces de l’industrie textile Rothau Rothau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rothau

Sentiers Plaisir : Sur les traces de l’industrie textile Rothau, 6 juillet 2022, Rothau. Sentiers Plaisir : Sur les traces de l’industrie textile Rothau

2022-07-06 – 2022-07-06

Les traces de l'activité industrielle jalonnent cette balade en milieu urbain ponctuée de témoignages d'anciens ouvriers de l'usine Steinheil. Elle est une occasion unique de redonner la parole à ceux pour qui cette industrie a été leur vie et est désormais, leur histoire. L'itinéraire s'achève au temple de Rothau avec des souvenirs des heures de gloire, de combats, de réussites et d'échecs… Départ : 14h gare de Rothau. Retour vers 17h Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 6 km. Dénivelé : 50 m

