Bas-Rhin Solbach Cette promenade offre des panoramas sur tous les villages du Ban de la Roche. L’histoire, la géographie, la géologie et la botanique ont, chacune à leur manière, façonné le paysage au fil des siècles, et c’est ainsi qu’il se lit aujourd’hui.

Départ : 14h sur le parking, sous les tilleuls, à la sortie du village vers le col de la Perheux en face du reversoir d’eau. Retour vers 18h

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 6 km. Dénivelé : 150 m. Solbach

