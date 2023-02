Sentiers Plaisir : Sentiers des géants Schirmeck Schirmeck Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Schirmeck Un dialogue entre la forêt et l’art contemporain… Des promenades de pleine nature jalonnées de sculptures monumentales propres à chaque parcours où s’égrènent de magnifiques points de vue. 26 juillet : Le Sandweg. Départ : 10h parking de la salle polyvalente à Oberhaslach. Retour vers 12h30. Distance : 7 km. Dénivelé : 300 m 14 août : In situ 2. Départ : 9h30 gare de Lutzelhouse – Muhlbach-sur-Bruche. Retour vers 12h30. Distance : 9 km. Dénivelé : 250 m Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protection adaptés selon la météo Schirmeck

