La Broque Bas-Rhin Par le chemin médiéval, partons à l’assaut des vestiges du château de Salm datant du 13ème siècle ! A l’invitation des veilleurs de Salm qui ont réveillé ce lieu après des siècles de sommeil… cette promenade raconte la riche histoire des hommes de ce pays enchanté. Un voyage au fil du temps, de la protohistoire à la fondation de l’abbaye de Senones, de Charlemagne à la saga des princes de Salm, sans oublier le poète Jacques Bretex qui nous a laissé des marques de son passage… En ce lieu propice, votre guide, passionné de fougères, vous initiera à ce végétal complice des « vieilles » pierres. Départ : 14h maison forestière de Salm à La Broque. Retour vers 17h30.

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 3 km. Dénivelé : 400 m.

