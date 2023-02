Sentiers Plaisir : Randonnée vers la Chatte Pendue et Tête Pelée Grandfontaine Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Grandfontaine

Sentiers Plaisir : Randonnée vers la Chatte Pendue et Tête Pelée, 10 août 2023, Grandfontaine . Sentiers Plaisir : Randonnée vers la Chatte Pendue et Tête Pelée Grandfontaine Bas-Rhin

2023-08-10 14:00:00 – 2023-08-10 17:00:00 Grandfontaine

Bas-Rhin Denis propose ici une approche de l’écosystème des forêts de moyenne montagne dans un site exceptionnel au nom étrange « La Chatte Pendue ». Point ici de sordide histoire, juste un nom qui résulte de l’altération d’une expression en patois qui signifie « la pierre haute pendue ». Il invitera à une lecture du paysage qui donne à voir les évolutions à travers le temps et le lien entre l’homme et la forêt. Départ : 14h parking de l’étang du Coucou à Salm – La Broque. Retour vers 17h.

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 8 km. Dénivelé : 340 m Grandfontaine

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Grandfontaine Autres Lieu Grandfontaine Adresse Grandfontaine Bas-Rhin Ville Grandfontaine lieuville Grandfontaine Departement Bas-Rhin

Grandfontaine Grandfontaine Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandfontaine /

Sentiers Plaisir : Randonnée vers la Chatte Pendue et Tête Pelée 2023-08-10 was last modified: by Sentiers Plaisir : Randonnée vers la Chatte Pendue et Tête Pelée Grandfontaine 10 août 2023 Bas-Rhin Grandfontaine Grandfontaine, Bas-Rhin

Grandfontaine Bas-Rhin