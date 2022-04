Sentiers Plaisir : Randonnée sur le plateau et versant de la Maxe Grandfontaine Grandfontaine Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Grandfontaine Bas-Rhin La forêt, Denis la connaît comme sa poche, tant il l’a arpentée sa vie durant… désormais il propose d’en partager les secrets. L’écosystème des forêts de moyennes montagnes et la tourbière de la Maxe, jadis exploitée pour sa tourbe abondante et facile d’accès seront au cœur de cette balade inédite. Départ : 14h parking de l’étang du Coucou à Salm – La Broque. Retour vers 17h.

