Sentiers plaisir : Randonnée Qi Gong Muhlbach-sur-Bruche, 19 juillet 2022, Muhlbach-sur-Bruche.

Sentiers plaisir : Randonnée Qi Gong Muhlbach-sur-Bruche

2022-07-19 – 2022-07-19

Muhlbach-sur-Bruche Bas-Rhin Muhlbach-sur-Bruche

Viviane propose de flâner le long de la bruche, d’entrer en forêt, de découvrir des sculptures de grès et d’y expérimenter une séance de Qi Gong en pleine nature. Avant de revenir à Muhlbach-sur-Bruche, elle emprunte le chemin à travers bois jusqu’au village d’Urmatt pour y admirer le lavoir et faire une petite pause méditative au jardin du souvenir. Un vrai moment de tranquillité pour la détente du corps et de l’esprit.

Départ : 13h30 à la gare de Muhlbach-du-Bruche. Retour vers 17h30

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protection selon la météo. Distance : 12 km. Dénivelé : 230 m

Viviane propose de flâner le long de la bruche, d’entrer en forêt, de découvrir des sculptures de grès et d’y expérimenter une séance de Qi Gong en pleine nature. Avant de revenir à Muhlbach-sur-Bruche, elle emprunte le chemin à travers bois jusqu’au village d’Urmatt pour y admirer le lavoir et faire une petite pause méditative au jardin du souvenir. Un vrai moment de tranquillité pour la détente du corps et de l’esprit.

Départ : 13h30 à la gare de Muhlbach-du-Bruche. Retour vers 17h30

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protection selon la météo. Distance : 12 km. Dénivelé : 230 m

Muhlbach-sur-Bruche

dernière mise à jour : 2022-03-10 par