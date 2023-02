Sentiers Plaisir : Promenade sur les hauteurs de Belmont Belmont Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sentiers Plaisir : Promenade sur les hauteurs de Belmont, 4 juillet 2023, Belmont

2023-07-04

Bas-Rhin Nicole, une agricultrice passionnée, fait partager son attachement à la terre et à la montagne, au gré d’une promenade guidée par son imagination et sa connaissance du pays.

Départ : 14h au parking de la ferme des Fougères à Belmont – 500 m après le village vers la Serva. Retour vers 16h Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo.

Distance : 6 km. Dénivelé : 300 m.

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

