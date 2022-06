Sentiers Plaisir : Petit Donon

2022-07-10 – 2022-07-10 Exceptionnel et unique en son genre, ce cimetière de guerre allemand-français interpelle. Au plus fort des combats, les militaires allemands offrent une sépulture provisoire à tous les morts décédés pour leur patrie. En 1916, Ludwig Gebhardt, sculpteur, est missionné par le service funéraire pour graver à même les roches naturelles des stèles mémorielles en respect des combattants quelle que soit leur nationalité. RDV: 14h gare de Schirmeck-La Broque. Départ : 14h30 table d’orientation du col du Donon (près de l’Hôtel du Donon) à Grandfontaine. Retour vers 17h

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 4 km. Dénivelé : 200 m

