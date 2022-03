Sentiers Plaisir : Observation des oiseaux Belmont, 13 juin 2022, Belmont.

Sentiers Plaisir : Observation des oiseaux Belmont

2022-06-13 – 2022-06-13

Belmont Bas-Rhin

Avec la discrétion qui sied à l’observateur, Maurice accepte de partager sa fine connaissance des oiseaux de nos champs et nos forêts. Autochtones ou migrateurs, connus ou moins connus, cette balade au Ban de la Roche est une occasion de marcher en silence à l’affût et ravira petits et grands admirateurs de la faune sauvage.

Départ : 7h15 parking du temple de Belmont. Retour vers 12h.

Conditions : chaussures de marche, jumelles, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 3 km. Dénivelé : 100 m

Avec la discrétion qui sied à l’observateur, Maurice accepte de partager sa fine connaissance des oiseaux de nos champs et nos forêts. Autochtones ou migrateurs, connus ou moins connus, cette balade au Ban de la Roche est une occasion de marcher en silence à l’affût et ravira petits et grands admirateurs de la faune sauvage.

Départ : 7h15 parking du temple de Belmont. Retour vers 12h.

Conditions : chaussures de marche, jumelles, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 3 km. Dénivelé : 100 m

Belmont

dernière mise à jour : 2022-03-07 par