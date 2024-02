Sentiers Plaisir Observation des oiseaux Belmont, lundi 1 juillet 2024.

Avec la discrétion qui sied à l’observateur, Maurice et Guy acceptent de partager leur fine connaissance des oiseaux de nos champs et nos forêts. Autochtones ou migrateurs, connus ou moins connus, cette balade au Ban de la Roche est une occasion de marcher en silence à l’affût et ravira petits et grands admirateurs de la faune sauvage.

Départ 7h15 parking du temple de Belmont. Retour vers 12h.

Conditions chaussures de marche, jumelles, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance 3 km. Dénivelé 100 m 0 EUR.

Début : 2024-07-01 07:30:00

fin : 2024-07-01 12:00:00

Rue Principale

Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est tourisme@valleedelabruche.fr

