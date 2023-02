Sentiers Plaisir : L’itinéraire d’une forêt Moussey Moussey Catégories d’Évènement: Moussey

Vosges

8 juillet 2023, Moussey

2023-07-08 14:00:00 – 2023-07-08 17:00:00

Vosges Moussey L’itinéraire d’une forêt : du semis à l’arbre, puis du collectif d’arbres à la forêt. Un voyage sylvicole dans le temps de la route de Prayé au sommet de la Corbeille et retour par la route forestière de Croix Brignon. Départ : 14h route forestière de Prayé Carrefour étoile 1. Retour vers 17h.

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 7 km. Dénivelé : 300 m Moussey

