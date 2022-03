Sentiers Plaisir : Les vestiges gallo-romains du Donon Grandfontaine Grandfontaine Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Grandfontaine Bas-Rhin Grandfontaine Un archéologue passionné nous conduit en ces lieux magiques et sacrés. Ancien site de culte celte, puis gallo-romain, le Donon demeure un endroit privilégié où l’histoire rencontre la légende…. Départ : 14h restaurant Le Velleda au col du Donon à Grandfontaine. Retour vers 18h

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Zweisprachige Führung. Distance : 5 km. Dénivelé : 300 m Un archéologue passionné nous conduit en ces lieux magiques et sacrés. Ancien site de culte celte, puis gallo-romain, le Donon demeure un endroit privilégié où l’histoire rencontre la légende…. Départ : 14h restaurant Le Velleda au col du Donon à Grandfontaine. Retour vers 18h

