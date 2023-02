Sentiers Plaisir : Le vallon de Barembach et la côte des Vignes Barembach Barembach Catégories d’Évènement: Barembach

Bas-Rhin Barembach La commune de Barembach possède un beau patrimoine forestier, source inépuisable de randonnées. Cette balade vous mènera par la côte du Château vers le point de lecture du paysage, jusqu’à la côte des Vignes… Départ : 14h gare de Schirmeck-La Broque. Retour vers 18h

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 8 km. Dénivelé : 200 m Barembach

