Saales Bas-Rhin Saales Cette balade offre une vue exceptionnelle sur la ligne bleue des Vosges et conduit à la découverte de 300 arbres issus de 80 vieilles variétés fruitières. Elle se poursuit par une visite gustative des produits de montagne autour de la laiterie du Climont, du marché des producteurs, de la ferme du Badémont et des pains de la boulangerie bio… un voyage aux pays des mille saveurs. Départ : 14h parking de la chapelle protestante à Saâles (à l’entrée du village en venant de Bourg-Bruche). Retour vers 16h

