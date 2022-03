Sentiers Plaisir : Le château de la Roche Bellefosse, 30 juillet 2022, Bellefosse.

Sentiers Plaisir : Le château de la Roche Bellefosse

2022-07-30 – 2022-07-30

Bellefosse Bas-Rhin Bellefosse

Siège de la seigneurie du Ban de la Roche, le château de la Roche était la propriété des Rathsamhausen-zum-Stein. La place forte édifiée en 1180 devient peu à peu un repaire de rançonneurs… Cette promenade est une invitation à une visite des ruines du château et à une présentation des fouilles en cours et permettra de faire connaissance avec l’histoire de ce site et de sa destruction.

Départ : 10h30 parking de la piscine de Bellefosse. Retour vers 12h30

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 4 km. Dénivelé : 250 m

Siège de la seigneurie du Ban de la Roche, le château de la Roche était la propriété des Rathsamhausen-zum-Stein. La place forte édifiée en 1180 devient peu à peu un repaire de rançonneurs… Cette promenade est une invitation à une visite des ruines du château et à une présentation des fouilles en cours et permettra de faire connaissance avec l’histoire de ce site et de sa destruction.

Départ : 10h30 parking de la piscine de Bellefosse. Retour vers 12h30

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 4 km. Dénivelé : 250 m

Bellefosse

dernière mise à jour : 2022-03-15 par