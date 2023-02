Sentiers Plaisir : le château de Guirbaden, quand le murs reprennent vie… Grendelbruch Grendelbruch Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Grendelbruch Témoin de l’époque où l’Alsace faisait partie du St. Empire Romain Germanique, le Guirbaden édifié entre le Xème et le XIIIème siècle domine la vallée de la Bruche. Avec ses 250 m de longueur, il est le plus étendu des châteaux d’Alsace et est considéré comme l’un des plus anciens. Légendes, histoire et anecdotes vous feront voyager au Moyen-âge le temps d’une demi-journée. Départ : 14h devant l’église de Grendelbruch. Retour vers 18h.

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 7 km. Dénivelé : 80 m Grendelbruch

