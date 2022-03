Sentiers Plaisir : La source de la Bruche et la clairière du Hang Saales Saales Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saales Bas-Rhin Saales Cette promenade sillonne un havre de paix et de quiétude, la clairière du Hang, et rejoint, depuis le sommet du Voyemont, le mythique Climont. Dans des paysages verdoyants et boisés, trois rivières naissent au pied de ce château naturel : la Fave, le Giessen et la Bruche, dont la source est marquée par une stèle réalisée par le sculpteur Raymond Keller, à partir d’un bloc de grès offert par la carrière de Champenay. Départ : 13h30 parking de la gare de Sâles. Retour vers 18h

