Sentiers Plaisir : La clairière du Hang Saales, 28 juillet 2022, Saales.

Sentiers Plaisir : La clairière du Hang Saales

2022-07-28 – 2022-07-28

Saales Bas-Rhin Saales

S’il existe un jardin d’Eden, il ressemble surement à ce vallon enchanteur, intime, préservé, qui respire la quiétude et invite à la sérénité. On ne le dévoile qu’avec parcimonie… Au départ du bourg de Saales, l’itinéraire conduit en ces lieux chargés d’histoire, qui sont aussi des mines d’intérêts géologiques et botaniques… Une pause gourmande à la boulangerie Turlupain clôture en beauté cette sortie.

Départ : 14h gare de Saâles. Retour vers 17h

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements adaptés à la météo. Distance : 8 km. Dénivelé : 100 m.

Saales

