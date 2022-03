Sentiers Plaisir : Jeu de piste senso-naturo Lutzelhouse, 17 juillet 2022, Lutzelhouse.

Sentiers Plaisir : Jeu de piste senso-naturo Lutzelhouse

2022-07-17 13:00:00 – 2022-07-17 17:00:00

Lutzelhouse Bas-Rhin Lutzelhouse

Un pas vers le mieux-être : au détour d’un chemin boisé et au fil de l’eau, des naturopathes passionnés vous feront découvrir au travers d’ateliers ludiques comment mieux manger pour garder sa vitalité, comment gérer son stress… Amusez-vous et repartez avec de nouvelles connaissances! Parcours libre fléché de 5.4km pour petits et grands, ponctué de 5 étapes pour stimuler vos sens. Points d’intérêts : le pré Marcel et ses sculptures, le carrefour des 2 chênes et son menhir.

RDV : 13h gare de Muhlbach-sur-Bruche. Départ : 13h30 école maternelle & élémentaire de Lutzelhouse. Retour vers 17h

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo, prévoir un crayon ou un stylo. Distance : 6 km. Dénivelé : 140 m

Lutzelhouse

