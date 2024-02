Sentiers Plaisir Jean-Frédéric Oberlin. Traces de l’oeuvre d’une vie Waldersbach, mercredi 24 juillet 2024.

Sentiers Plaisir Jean-Frédéric Oberlin. Traces de l’oeuvre d’une vie Waldersbach Bas-Rhin

Cette sortie permet de découvrir les sites et les lieux d’activité du pasteur J-F. Oberlin, célèbre pédagogue du 18° siècle, botaniste, agent de développement rural au Ban de la Roche, et défenseur des Droits de l’Homme. Les paysages alentours, tout comme le musée qui lui est consacré, gardent des témoignages d’une vie hors du commun.

Départ 14h au musée J.F. Oberlin à Waldersbach. Retour 17h.

Conditions chaussures de marche, boissons, vêtements & protection adaptés selon la météo. Visite possible du musée (sur demande) adulte 6€, enfant 4€, pass famille 15€. Distance 5 km. Dénivelé 300 m EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 14:00:00

fin : 2024-07-24 17:00:00

25 Montée Oberlin

Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est tourisme@valleedelabruche.fr

