Sentiers Plaisir : Inspiration végétale

Dinsheim-sur-Bruche

Sentiers Plaisir : Inspiration végétale, 2 septembre 2023, Dinsheim-sur-Bruche

2023-09-02 14:00:00 – 2023-09-02 16:00:00

67190 Porter un autre regard sur la nature qui nous entoure en même temps que sur soi ! Telle est l’invitation de Nadine … renouer avec cette énergie qui contribue à se revivifier, les pieds dans l’eau.

En quelques pas et en quelques respirations, découvrir ces plantes qui nous parlent, observer leurs cycles et, comme ces fleurs, apprendre à trouver des ressources, à s’ancrer et s’épanouir. Départ : 14h30 gare de Rothau. Retour vers 16h30

Conditions : chaussures de marche, une serviette, boisson, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 3 km. Dénivelé : 300 m Dinsheim-sur-Bruche

