Sentiers Plaisir Ces plantes qui me parlent … Dinsheim-sur-Bruche, samedi 22 juin 2024.

Sentiers Plaisir Ces plantes qui me parlent … Dinsheim-sur-Bruche Bas-Rhin

On les foule au quotidien sans les voir, on les traite de mauvaises herbes … et si nous les regardions autrement ? Nadine nous emmène en promenade pour apprendre à regarder, à discerner, à écouter ce que nous disent ces humbles fleurs des bords des chemins appelées les simples.

Départ 10h Parking du Fort de Mutzig à Dinsheim-sur-Bruche. Retour vers 12h.

Conditions chaussures de marche, un carnet et un crayon, prévoir boissons. Distance 5 km. Dénivelé 150 m EUR.

Dinsheim-sur-Bruche 67190 Bas-Rhin Grand Est tourisme@valleedelabruche.fr

