Bas-Rhin Grandfontaine Point de démarcation emblématique entre la France et l’Empire allemand, le Donon et ses abords sont dès août 1914 le théâtre de violents combats. L’enjeu est de taille, à tel point que l’on juge capital d’y établir un cordon de dispositifs défensifs. Ces constructions, tranchées et abris laissés en l’état constituent aujourd’hui le fil d’Ariane à travers un épisode de face-à-face acharnés de 2 armées prêtes à toutes les audaces et à tous les sacrifices pour défendre les couleurs du drapeau… Casemates du Donon nord – 16/07 & 06/08. RDV : 13h30 gare de Schirmeck-La Broque. Départ : 14h table d’orientation du col du Donon (près de l’Hôtel du Donon) à Grandfontaine. Retour vers 17h15. Conditions : chaussures de marche, boissons, lampe de poche, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 7 km. Dénivelé : 100 m Casemates du Donon sud – 23/07 & 20/08. RDV : 13h30 gare de Schirmeck-La Broque. Départ : 14h table d’orientation du col du Donon (près de l’Hôtel du Donon) à Grandfontaine. Retour vers 17h15. Conditions : chaussures de marche, boissons, lampe de poche, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 7 km. Dénivelé : 200 m Casemates du Donon QG – 30/07 & 27/08. RDV : 14h gare de Schirmeck-La Broque. Départ : 14h30 table d’orientation du col du Donon (près de l’Hôtel du Donon) à Grandfontaine. Retour vers 17h15. Conditions : chaussures de marche, boissons, lampe de poche, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 5 km. Dénivelé : 100 m Grandfontaine

