Sentiers Plaisir : Cascade, légendes et traditions Neuviller-la-Roche Neuviller-la-Roche Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Neuviller-la-Roche

Sentiers Plaisir : Cascade, légendes et traditions, 5 juillet 2023, Neuviller-la-Roche Neuviller-la-Roche. Sentiers Plaisir : Cascade, légendes et traditions 19 rue Principale Neuviller-la-Roche Bas-Rhin

2023-07-05 – 2023-07-05 Neuviller-la-Roche

Bas-Rhin Neuviller-la-Roche EUR En remontant la vallée de la Rothaine, vous découvrirez Neuviller-la-Roche, accroché à flanc de coteau, ce charmant petit village a gardé le caractère typique des villages de montagne, mais aussi les traditions et le patrimoine local. Par son caractère sauvage, la cascade de la Serva est l’un des points forts de ce circuit, comme le passage à proximité de la grotte du Déserteur, curiosité, dont le seul nom est tout un programme.

Départ : 14h Musée des traditions à Neuviller-la-Roche. Retour vers 18h

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 6 km. Dénivelé : 220 m Neuviller-la-Roche

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Neuviller-la-Roche Autres Lieu Neuviller-la-Roche Adresse 19 rue Principale Neuviller-la-Roche Bas-Rhin Ville Neuviller-la-Roche Neuviller-la-Roche lieuville Neuviller-la-Roche Departement Bas-Rhin

Sentiers Plaisir : Cascade, légendes et traditions 2023-07-05 was last modified: by Sentiers Plaisir : Cascade, légendes et traditions Neuviller-la-Roche 5 juillet 2023 19 rue Principale Neuviller-la-Roche Bas-Rhin Bas-Rhin Neuviller-la-Roche Neuviller-la-Roche Bas-Rhin

Neuviller-la-Roche Neuviller-la-Roche Bas-Rhin