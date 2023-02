Sentiers Plaisir : Bien être et contemplation selon Hildegarde de Bingen Schirmeck Schirmeck Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Schirmeck Au 12ème siècle, cette naturopathe avant l’heure est une femme d’exception : botaniste, musicienne et femme de pouvoir elle a inspiré son époque et laisse en héritage de nombreux écrits. Remèdes naturels et conseils de prévention pour conserver ce bien précieux : la santé. Marie-Christine vous propose d’en partager quelques-uns au cours de cette promenade.

RDV : 13h30 gare de Schirmeck-La Broque. Départ : 14h parking du parcours de santé à Fréconrupt. Retour vers 17h

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 5 km. Dénivelé : 50 m Schirmeck

