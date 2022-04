Sentiers Plaisir : Balade botanique Schirmeck, 11 août 2022, Schirmeck.

Sentiers Plaisir : Balade botanique Schirmeck

2022-08-11 13:30:00 – 2022-08-11 17:00:00

Schirmeck Bas-Rhin

Et si l’on portait un autre regard sur ces humbles herbes, fleurs et plantes qui bordent nos chemins ? C’est l’invitation de Marie-Christine à renouer avec des connaissances souvent oubliées sur les usages comestibles et applications en médecine populaire et traditionnelle, de ces herbes aux vertus insoupçonnées.

RDV : 13h30 gare de Schirmeck-La Broque. Départ : 14h parking du parcours de santé à Fréconrupt. Retour vers 17h

Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 5 km. Dénivelé : 50 m

Schirmeck

