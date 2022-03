Sentiers Plaisir : Balade au Kappelbronn Lutzelhouse Lutzelhouse Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-08-05 14:00:00 – 2022-08-05 17:30:00

Lutzelhouse Bas-Rhin Un circuit qui mène à la rencontre d’un arbre remarquable : le Séquoia géant du Kappelbronn. Avec ses 125 ans, ses 56 mètres de haut et ses 7 mètres de circonférence il n’est pas seulement exceptionnel par ses mensurations, “mais ça c’est une autre histoire”… Sur le parcours : visite de l’ancienne forge de Lutzelhouse.

RDV : 14h Place de la Mairie à Muhlbach-sur-Bruche. Départ : 14h15 Parking de la maison forestière du Sperl à Lutzelhouse. Retour vers 17h30

