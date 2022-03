SENTIERS EN FÊTE Hadol Hadol Catégories d’évènement: Hadol

SENTIERS EN FÊTE Hadol, 19 mars 2022, Hadol. rue du stade SALLE POLYVALENTE

2022-03-19 14:00:00 – 2022-03-19 18:00:00

Hadol Vosges Hadol Au cours de ces journées, découvrez toutes les activités de la FFSP et la FFRP avec différentes animations.

Le samedi MARCHE NORDIQUE 10km départ de 14h00 à 15h00

Le dimanche MARCHE POPULAIRE 7 et 10km départ de 7h00 à 15h00 15 et 20km départ de 7h00 à 13h00

Retour impératif pour tous à 18h00

Manifestation organisée par le comité départementale de la FFRP et le club « Copains Baladeurs » de HADOL contact@ffsp.fr +33 7 69 28 61 60 shutterstock

