Balade guidée sur le sentier des douaniers du Cap Corse. Dimanche 17 septembre, 09h30 Sentiers du littoral du Cap Corse (Rogliano) Sur réservation uniquement auprès de Daria GIUSTINIANI.

A partir de 10 ans, chaussures de marche conseillée, eau, casquette, crème solaire, collation.

Lieu de RDV : parking du port de Macinaggio, à côté de la plage.

Au départ de Macinaggio, cette marche vous fera découvrir les anciens bâtiments témoins de l’activité économique du Cap Corse (four à chaux, moulin) et ses tours génoises. Votre guide vous apprendra à reconnaître la faune et la flore emblématique du lieu, vous pourrez observer les îles Finocchiarola classées réserve naturelle. Après la visite commentée de la chapelle de Santa Maria, l’observation de la tour de Santa Maria clôturera cette animation.

Sentiers du littoral du Cap Corse (Rogliano) Macinaggio Macinaggio 20248 Haute-Corse Corse

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

