Moselle Hoste Pour célébrer la Saint-Nicolas, le sentier des flambeaux s’offre à vous, au fil des eaux paisibles de l’étang de Hoste. Laissez-vous embarquer dans une balade où chacun, petit ou grand, retrouve son âme d’enfant. La flânerie vous entraîne au travers des étals des artisans et producteurs locaux…Laissez-vous submerger par des sensations « d’Avent » ! Accès au marché libre. Balades aux lampions payantes sur inscription à l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach, différents horaires de départ proposés. accueil@tourismefreyming-merlebach.fr +33 3 87 90 53 53 https://tourismefreyming-merlebach.fr/fr/ JM GUZIK

