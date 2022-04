Sentiers de Trigny – Randonnée du Muguet Trigny Trigny Catégories d’évènement: Marne

Trigny

Sentiers de Trigny – Randonnée du Muguet Trigny, 1 mai 2022, Trigny. Sentiers de Trigny – Randonnée du Muguet Coopérative viticole de Trigny-Prouilly 2 Rue de la Couture Trigny

2022-05-01 – 2022-05-01 Coopérative viticole de Trigny-Prouilly 2 Rue de la Couture

Trigny Marne Trigny Ne manquez pas cette randonnée pédestre qui saura vous en mettre plein les yeux, le temps d’une boucle de 11 km ! +33 6 09 13 72 26 Coopérative viticole de Trigny-Prouilly 2 Rue de la Couture Trigny

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Trigny Autres Lieu Trigny Adresse Coopérative viticole de Trigny-Prouilly 2 Rue de la Couture Ville Trigny lieuville Coopérative viticole de Trigny-Prouilly 2 Rue de la Couture Trigny Departement Marne

Trigny Trigny Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trigny/

Sentiers de Trigny – Randonnée du Muguet Trigny 2022-05-01 was last modified: by Sentiers de Trigny – Randonnée du Muguet Trigny Trigny 1 mai 2022 Marne Trigny

Trigny Marne