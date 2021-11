Sentiers de Lumières Reichshoffen, 4 décembre 2021, Reichshoffen.

Sentiers de Lumières Reichshoffen

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-05

Reichshoffen Bas-Rhin Reichshoffen Bas-Rhin

0 EUR Promenez-vous librement le samedi 4 et dimanche 5 décembre à partir de 17 heure sur les sentiers le long de l’eau. Ils seront illuminés de plus de mille lumières naturelles. Des animations musicales vous seront proposées dans les rues de la ville. Vous trouverez également le marché de Noël et spectacle de feu le samedi soir à 20 heure, place du Moulin.

Promenez-vous librement sur les sentiers illuminés le long de l’eau, à Reichshoffen.

Reichshoffen

