Sentiers Buissonniers Montagne Magique, 14 mai 2022, Bruxelles.

Sentiers Buissonniers

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Montagne Magique

Comment transmettre des choses à un enfant ? On peut lui demander de faire ou bien le laisser faire. On peut aussi jouer, et s’il le veut, il vient jouer avec nous. Nous ne jouons pas pour être regardés, mais pour nous rencontrer. Sentiers Buissonniers est une installation-jardin dans laquelle des artistes accueillent de très jeunes enfants avec leurs parents pour des performances plastiques et poétiques. Les visiteurs sont accueillis dans un espace onirique, accompagnés de chants d’oiseaux. Des bambous et des toiles tendues invitent à une promenade ponctuée de surprises : matériaux naturels à manipuler, petites sculptures à contempler, fantasmagories lumineuses à rêver. Selon les séances, un musicien, une marionnette, une cuisinière, accueillent les enfants, pour des rencontres singulières. Nous mettons les pieds dans la terre, nous marchons pieds nus. Ceux qui le veulent nous suivent. Il y a des jouets en terre, en bronze, une grande tour où l’on met des balles qui caracolent d’un étage à l’autre. Il y a aussi de l’écorce de cacao, du sable et de la terre pour jardiner, et même de vrais jardins de mousse.

sur réservation

Théâtre Jardin, Installation immersive

Montagne Magique Rue du Marais 57, 1000 Bruxelles Bruxelles Pentagone Bruxelles-Capitale



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T11:45:00;2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T15:45:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T11:45:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T15:45:00