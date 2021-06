Bilhères Bilhères Bilhères, Pyrénées-Atlantiques Sentier pieds nus Bilhères Bilhères Catégories d’évènement: Bilhères

Pyrénées-Atlantiques

Sentier pieds nus Bilhères, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Bilhères. Sentier pieds nus 2021-09-11 14:00:00 – 2021-09-11 16:30:00

Bilhères Pyrénées-Atlantiques Bilhères Marcher pieds nus dans l’eau, sur l’herbe, sur les galets, sur un tronc d’arbre, sur un caillou au soleil ou pour les plus courageux dans la boue… peut se révéler surprenant et réveiller en soi des sensations oubliées. (Re)découvrez vos sens avec ce parcours ludique !

Détails Catégories d'évènement: Bilhères, Pyrénées-Atlantiques