2023-08-05 – 2023-08-05 L’association Ensemble pour Voir 89 (qui lutte pour l’inclusion et contre l’isolement social) propose des actions de sensibilisation au handicap visuel aux travers différents ateliers pédagogiques :

– un atelier d’initiation au braille, le but étant d’écrire son prénom à l’aide de l’alphabet braille simplifié et de strass,

– un parcours de locomotion pour apprendre à se diriger avec une canne de locomotion. Le regard est occulté soit par un bandeau, soit par des lunettes de simulation,

– un parcours toucher mains/pieds, où l’on doit être capable d’associer le ressenti entre la plaque sensorielle qui se trouve sous nos pieds et celle que l’on nous présente entre les mains,

– un chamboule-tout à l’aveugle, il faut se diriger au son de la voix afin de faire tomber un maximum de boîtes,

– des boîtes à secrets, à l’aide d’une main, il faut deviner l’objet qui se trouve à l’intérieur,

– des boîtes à sons, afin d’associer les sons similaires par paire,

– des balles tactiles à associer par paire,

– la création de bracelets de perles de bois munis de lunettes de simulation recréant différents types de malvoyance. +33 9 54 94 64 47 https://www.lapyramideduloup.com/individuels-et-familles/ dernière mise à jour : 2022-10-04 par

