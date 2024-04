Sentier minier et forestier Giromagny, jeudi 1 août 2024.

Sentier minier et forestier Giromagny Territoire de Belfort

Cette balade accompagnée sur le sentier des mines permet de comprendre l’histoire locale où eau et bois étaient d’importantes ressources naturelles. Prévoir chaussures de marche et lampe torche.

Dès 10 ans

4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 08:45:00

fin : 2024-08-01

Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L'événement Sentier minier et forestier Giromagny a été mis à jour le 2024-04-05