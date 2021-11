Fénétrange Fénétrange Fénétrange, Moselle SENTIER LUMINEUX DES NOËLS D’ANTAN ET JEU DES LUTINS Fénétrange Fénétrange Catégories d’évènement: Fénétrange

Fénétrange Moselle Fénétrange Du 28 novembre 2021 au 9 janvier 2022, vous trouverez, dans le centre historique de Fénétrange (départ : cour du château), le circuit du “Sentier lumineux des Noëls d’Antan” (petit parcours au cœur de la cité médiévale), associé au “Jeu de piste des Lutins”, Ces parcours sont à découvrir à tout moment de la journée mais c’est encore mieux à la tombée de la nuit ! Le sentier fait 1,4km et est l’occasion de découvrir le patrimoine architectural de Fénétrange, d’admirer des décorations peintes à la main ou bien encore un ciel de boules de Meisenthal et une crèche. Si vous venez un dimanche, en décembre, faites une halte au château, une vente de vin chaud et de crêpes vous sera proposée de 15h00 à 18h00! +33 3 87 03 26 80 TSMS

