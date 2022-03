SENTIER LITTORAL office de ourisme Argelès-sur-Mer Catégories d’évènement: Argelès-sur-Mer

Pyrénées-Orientales

SENTIER LITTORAL office de ourisme, 6 juillet 2022, Argelès-sur-Mer. SENTIER LITTORAL

du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août à office de ourisme

Vous partirez avec votre guide à la découverte de la côte Vermeille. Vous traverserez les criques, les falaises schisteuses dessinées par les contreforts pyrénéens. Vous sentirez les odeurs persistantes du maquis en bénéficiant de la vision toujours extraordinaire de la terre qui plonge dans la Méditerranée.

inscription obligatoire 4€ / gratuit enfants de moins de 13 ans accompagnés par les parents

La rencontre du massif des Albères avec la Méditerranée office de ourisme Argeles-sur-Mer Argelès-sur-Mer Argelès-Plage Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T09:00:00 2022-07-06T09:30:00;2022-07-06T09:30:00 2022-07-06T10:00:00;2022-07-13T09:00:00 2022-07-13T12:00:00;2022-07-20T09:00:00 2022-07-20T12:00:00;2022-07-27T09:00:00 2022-07-27T12:00:00;2022-08-03T09:00:00 2022-08-03T12:00:00;2022-08-10T09:00:00 2022-08-10T12:00:00;2022-08-17T09:00:00 2022-08-17T12:00:00;2022-08-24T09:00:00 2022-08-24T12:00:00;2022-08-31T09:00:00 2022-08-31T12:00:00

Catégories d'évènement: Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales

