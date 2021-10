Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin, Soultz-Haut-Rhin Sentier Halloween : Nuit des corbeaux Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin EUR venez explorer avec nous les 1800 m² du Parking couvert de la Soierie qui se transforment pour l’occasion en Impasse de l’Épouvante où vous croiserez des acteurs dans des univers à la fois terrifiants et cauchemardesques. laissez-vous tenter par cette Nuit des Corbeaux… Vous ne verrez plus l’emblème soultzien de la même manière en sortant… Si jamais vous en réchappez ! de 14h30 à 17h : c’est une version soft et adaptée aux familles qui est proposée de ce parcours d’épouvante : les plus petits pourront jouer à se faire peur sans risquer de faire des cauchemars ! 20h – Minuit : Pour public averti, dans une mise en scène plus angoissante… Qui sait, vous ne serez peut-être pas seuls dans la file d’attente ;) Déguisements et maquillages interdits au public! Dernière entrée dans l’impasse: 23h30. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Angoisse et terreur certifiés, vous ne verrez plus jamais l’emblème de Soultz de la même façon ! Deux parcours sont proposés:

-Famille : entre 14h30 et 17h parcours tout public, venez déguisés !

