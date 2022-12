Sentier gourmand à Saint-Lunaire Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Sentier gourmand à Saint-Lunaire Saint-Lunaire, 25 juillet 2023, Saint-Lunaire . Sentier gourmand à Saint-Lunaire Parking du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

2023-07-25 14:00:00 – 2023-07-25 16:30:00 Saint-Lunaire

Ille-et-Vilaine Découverte des plantes sauvages à Saint-Lunaire. Un(e) animateur/trice passionné(e) vous expliquera comment les déguster. Au bord du sentier des douaniers de la pointe du Nick ou bien dans une nature plus sauvage dans la vallée de l’amitié, les plantes sauvages poussent au grès des saisons. Délicates et surprenantes, nous partirons à leur recherche pour mieux les connaître et savoir comment les déguster. Un(e) animateur/trice passionné(e) vous fera partager un moment de nature convivial. Tarifs: Adultes 8€, enfants 4€, gratuit pour les -6 ans. Matériel : Chaussures de marche, k-way. Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. 25 personnes maximum, enfants accompagnés des parents. Inscriptions obligatoires par mail : Du lundi au vendredi. Saint-Lunaire

